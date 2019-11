Industria. Anita Pili: “La Regione sostiene le aziende sarde per favorire la competitività nei mercati internazionali”

L’Assessora regionale: “Nel corso dei prossimi mesi saranno incrementate le risorse”

Di: Antonio Caria

“Sono due i bandi messi in campo per permettere alle piccole e medie imprese della Sardegna di dotarsi di strumenti che favoriscono la competitività nei mercati internazionali”.

A sottolinearlo è stato l’assessora regionale dell’Industria, Anita Pili, durante la conferenza stampa di presentazione delle principali azioni dei bandi, finalizzati a creare nuove opportunità di lavoro attraverso servizi che favoriscono la competitività internazionale destinati alle attività di lavorazione dei derivati del latte, l’altro rivolto a tutte le altre attività imprenditoriali.

“Export e internazionalizzazione – ha aggiunto – rappresentano le chiavi del successo per la crescita e lo sviluppo delle imprese, ma si tratta di processi complessi e rischiosi, soprattutto per una piccola azienda”.

Le azioni sono inserite all’interno del ‘Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna’, mentre la dotazione finanziaria complessiva è di un milione di euro, suddivisi in quota equa per imprese artigiane, commerciali e produttive e imprese lattiero casearie, secondo i programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali, “Ma nel corso dei prossimi mesi – ha assicurato l’assessore Pili – saranno incrementate le risorse”.

Il bando, ha annunciato la Pili, sarà pubblicato nei prossimi giorni come fase comunicativa e informativa, per permettere alle aziende di prendere visione dei termini e delle modalità di partecipazione, e dal 15 gennaio 2020 potranno concorrere fino al 31 dicembre 2023 o ad esaurimento fondi che verranno rifinanziati. Il piano proposto dall’azienda deve, inoltre, avere un valore compreso tra 15 mila e 150mila euro.

“Sono convinta – ha concluso – che una micro, piccola o media impresa per crescere e diventare competitiva debba cogliere le sfide che il mercato commerciale e produttivo internazionale offre, anche all’interno dell’attuale scenario economico globalizzato, per aumentare il proprio fatturato ampliando il mercato geografico di riferimento. Il futuro delle imprese sarde, così come quelle nazionali, passa per i mercati esteri: una via obbligata per chiunque voglia far crescere il proprio business”.