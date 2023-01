Berlusconi: "Avevo cercato di portare Putin e la Russia in Europa"

"Non ci sono riuscito perché ci sono stati dei Paesi che hanno detto di no"

Di: Redazione Sardegna Live

"Con la Russia avevo cercato di convincere Putin a entrare nella nostra Europa e non ci sono riuscito perché ci sono stati dei Paesi che pensando di perdere la loro supremazia in Europa hanno detto di no". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei candidati di Forza Italia alle elezioni regionali lombarde a Villa Gernetto a Lesmo (Monza e Brianza).

"La Russia che è uno stato europeo per tutto, entrando in Europa e nella Nato avrebbe costituito una difesa assoluta nei confronti dei propositi di espansione della Cina. Mi dispiace di non esser riuscito in questo intento - ha concluso Berlusconi -. Sono preoccupato per la guerra in Ucraina perché sentiamo qualche uscita provocante che si riferisce anche all'uso di armi nucleari e sono angosciato dal fatto che in questo momento in Europa e in Occidente non abbiamo dei leader davvero capaci".