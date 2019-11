Vertenza latte, Porto Canale, Zona Franca, Reggimento logistico della Sassari: il pensiero di Salvatore Deidda

Il deputato sardo di Fratelli d’Italia a tutto campo su alcuni temi caldi della politica sarda

Di: Antonio Caria

Prezzo del Latte, Porto Canale di Cagliari e Zona Franca in Sardegna: sono questi alcuni temi sui quali la politica sarda, ma anche quella nazionale, si sta confrontando ormai da diverso tempo. Notizia di questi ultimi giorni è anche l’istituzione Cagliari, il Reggimento logistico della Sassari. Su queste tematiche abbiamo sentito il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che ha anche dato un suo parere su questi primi mesi di lavoro della Giunta regionale guidata dal Presidente Christian Solinas.

1) Un suo giudizio sui primi mesi della Giunta Solinas

“Sicuramente potevamo fare di meglio, ma abbiamo trovato delle emergenze da affrontare che non hanno facilitato l'avvio dell’attività politica, risoltesi poi, fortunatamente, in maniera positiva. Ora dobbiamo iniziare a concretizzare le riforme strutturali che abbiamo promesso per la Sardegna”.

2) Vertenza latte. Lei ha presentato varie interrogazioni su questa delicata vicenda: a suo modo di vedere, si può trovare a breve una soluzione?

“Abbiamo contribuito all'approvazione della Risoluzione unitaria, votata in Commissione Agricoltura, contenente gli indirizzi politici che, il Ministro e la Regione devono seguire. Devo però ricordare - seppur con rammarico - che se ci avessero ascoltato fin dall’inizio, ci saremmo risparmiati tanto latte versato, oltre agli avvisi di garanzia che colpiscono anche chi ha manifestato con rabbia ma in modo pacifico. Ora, è necessario individuare un sistema di controllo delle eccedenze di Pecorino Romano; favorire l'apertura di mini caseifici; cedere il potere ai produttori di latte con le quote; staccare il prezzo del latte dal pecorino romano. Vedremo, il prossimo 28, cosa uscirà fuori dalla nuova riunione convocata al Ministero”.

3) Il Porto Canale di Cagliari: anche in questo caso ha chiesto l'intervento del Governo. A che punto è la vicenda?

“Spero che, quando pubblicherà questo articolo, i nostri Assessori regionali siano già tornati dal tavolo con l’eliminazione dei vincoli su una spiaggia oramai inesistente. Il precedente Governo aveva risposto di non essere nelle condizioni di poter aprire un precedente: purtroppo, si tratta di folli posizioni meramente ideologiche che non tengono minimamente conto del fatto che Cagliari - anche a vantaggio di tutta la Sardegna - ha bisogno del Porto commerciale, per consentire l’avvio della zona Franca e l’arrivo di nuovi investimenti”.

4) Zona Franca in Sardegna. Il Governo Conte ha dichiarato inammissibile un suo emendamento al Decreto Fiscale: proseguirà la sua battaglia?

“Quando è stato dichiarato inammissibile perché non urgente e non inerente al tema sono scoppiato a ridere. Mi pare evidente che il Governo o non sa di cosa si parla o vuole evitare di prendersi la responsabilità di votare su un argomento assolutamente fondamentale per lo sviluppo dell’isola. Una cosa è certa, non mi fermerò qui e riproporrò l’emendamento quando il provvedimento arriverà in Aula. Questo è un diritto di noi sardi e non intendiamo fare nessun passo indietro.

5) Grazie a una sua risoluzione, è stato istituito, a Cagliari, il Reggimento logistico della Sassari. Ci spieghi quali saranno i vantaggi.

“Al di là dei vantaggi di operatività della Brigata nelle missioni internazionali e nella sua attività, la costituzione del Reggimento permette a tanti ragazzi sardi di tornare nell'Isola. Finalmente, i ragazzi che sono da tempo in Friuli, Veneto, Lombardia potranno finalmente tornare con le loro famiglie. Non li conosco ma per me, aver contribuito al ritorno di diversi ragazzi nella propria terra, è la vittoria più grande”.