Comuni sardi sedi di basi e poligoni militari. Deidda (Fdi): “Dal Governo in arrivo circa 13 milioni di euro”

Il deputato sardo: “Attenzione del Ministero della Difesa per la Sardegna”

Di: Antonio Caria

“Arriva per la Sardegna una buona notizia, circa il dovuto corrispettivo che il Governo deve fornire ai comuni ospitanti basi e poligoni militari, finalmente abbiamo ottenuto un parere positivo”.

Lo ribadisce, in una nota, il capogruppo della quarta Commissione Difesa e deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, subito dopo la risposta alla sua interrogazione arrivata dalle parole del Sottosegretario Tofalo

“Abbiamo recuperato le somme in perenzione – queste ancora le sue parole – e nel complesso saranno circa 13 milioni, i fondi stanziati per i comuni interessati della Regione Sardegna: La Maddalena, Decimomannu, Arbus, Villasor,Villaputzu, Perdasdefogu, Villagrande Strisaili, Ulassai, Teulada e Sant'Anna Arresi”.

“La Difesa – sottolinea Deidda – sta dimostrando di avere a cuore la nostra Isola e voler instaurare un rapporto corretto e costruttivo. Le somme saranno iscritte nella legge di Bilancio ma saremo attenti e vigili perché siano erogate prontamente.”

“Non possiamo non dirci soddisfatti – conclude -. Da inizio legislatura, con il lavoro che stiamo portando avanti, stiamo ottenendo risposte e risultati a beneficio delle nostre comunità. Dal Reggimento logistico della Sassari al progetto Caserme Verdi a Cagliari e Teulada per finire con questa notizia. Il lavoro non è finito e ci saranno altre novità”.