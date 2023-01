Polemica sulla vacanza di Giuseppe Conte in hotel a cinque stelle a Cortina

La senatrice del Terzo polo Fregolent ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministero dell’Interno per sapere “se la scorta di Giuseppe Conte è stata impegnata a tutela dello stesso a Cortina d’Ampezzo”, dove ha alloggiato e quanti soldi sono stati spesi a riguardo

Di: Alessandra Leo

Prima la polemica in rete, poi l'interrogazione parlamentare della senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent per sapere se il leader M5s Giuseppe Conte sia andato a trascorrere le vacanze natalizie a Cortina con la scorta e, in tal caso, quanti soldi pubblici siano stati spesi dalle forze dell'ordine.

Fregolent si è rivolta al ministero dell'Interno per sapere "se la scorta dell’onorevole Giuseppe Conte è stata impegnata a tutela dello stesso a Cortina d’Ampezzo durante il suo pernottamento nel periodo di Capodanno, con quante unità, dove è stata fatta alloggiare e quanto sia stato speso dalle forze dell’ordine per il suddetto periodo". Ne parla Fanpage in un articolo di Annalisa Girardi.

Per le sue vacanze invernali, Conte è finito al centro di una polemica mediatica in cui è stato accusato di ipocrisia. Mentre il leader Cinque Stelle parlava sui propri social delle lunghissime file alle mense dei poveri durante le vacanze di Natale, alcuni giornali pubblicavano le foto delle sue vacanze a Cortina con la compagna. "Nel 2023 non cediamo alla rassegnazione e a chi ci vuole uno contro l'altro, a chi vuole dividerci. Non perdiamo mai la solidarietà, restiamo uniti. Il mio augurio per un felice anno nuovo a tutti quanti voi" aveva scritto Conte.

"Elementari ragioni di opportunità imporrebbero estrema chiarezza circa il pagamento del suddetto soggiorno. Cionondimeno è opportuno comunque verificare quanto sia stato speso per la trasferta e la protezione dell’ex Presidente del Consiglio per il suo soggiorno nella predetta località" riporta l’interrogazione della senatrice.



Sui social, intanto, il leader Cinque Stelle, a parte un post dedicato a Gianluca Vialli, non pubblica dal 31 dicembre, giorno in cui furono pubblicate le foto a Cortina.