Liliana Segre cittadina onoraria di Baunei: “Proposta che mi onora. Ma che bella terra la Sardegna”

La Senatrice a vita risponde al Sindaco Salvatore Corrias

Di: Antonio Caria

Non si è fatta attendere la risposta della Senatrice a vita, Liliana Segre, alla lettera del Sindaco di Baunei Salvatore Corrias, con cui le comunicava la decisione della sua Amministrazione di conferirle la cittadinanza onoraria.

“Signor Sindaco, la proposta della sua amministrazione mi onora – scrive la Segre -. Sarà per me motivo d’orgoglio diventare vostra concittadina onoraria. Temo tuttavia di non potervi raggiungere personalmente (la geografia non aiuta). Mi farebbe piacare a tal proposito inviarvi un indirizzo di saluto ed il mio più profondo ringraziamento. Ma che bella terra la Sardegna”.