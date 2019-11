Continuità territoriale aerea. Cappellacci (Forza Italia): “Agire subito”

Il deputato sardo presenta un’interpellanza

Di: Antonio Caria

“Agire subito per il varo della nuova continuità territoriale aerea da e per la Sardegna”.

A chiederlo è il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, che ha presentato un’interpellanza alla Camera.

“La giunta Pigliaru – sottolinea Cappellacci – ha perso tempo prezioso arrivando a ridosso della scadenza della continuità varata da noi nel 2013, poi il ministro Toninelli è caduto in catalessi e ora l’attuale Governo ignora le richieste della nuova Giunta regionale, con il risultato che ad aprile scadrà la nuova proroga senza che ci sia il nuovo regime dei collegamenti aerei”.

“La richiesta – prosegue Cappellacci – è quella di accelerare subito il procedimento per il varo della nuova continuità aerea e di prevedere misure di emergenza al fine di coprire il periodo intercorrente tra la scadenza della proroga e l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il Governo deve supportare l’azione della Regione per superare anche le resistenze europee sulla tariffa unica, che è il vero strumento idoneo a garantire oltre al diritto alla mobilità dei residenti nell’isola anche quel collegamento tra territori che rappresenta il vero superamento della condizione di insularità”.

“Questa volta – aggiunge – deve essere l’Italia a richiamare Bruxelles al rispetto delle norme comunitarie e in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento 1008/2008, che recita: “Uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso”.

“È oggettivo che per lo sviluppo economico e sociale della nostra Regione, che è un’isola, le rotte in questione siano di vitale importanza. Nel nostro caso, si va oltre gli aspetti economici perché la posta in gioco è garantire a tutti i sardi la possibilità di spostarsi per ragioni di studio, lavoro, salute: di essere liberi di circolare al pari degli altri connazionali italiani e concittadini europei. Bisogna affermarlo nelle sedi opportune, con la dovuta determinazione – conclude Cappellacci –, smettendola di balbettare quanto si tratta di difendere gli interessi della nostra comunità nazionale”.