Delibere di Giunta regionale, ecco la nuova modalità di consultazione

Valeria Satta: “Abbiamo dato un segnale di trasparenza”

Di: Antonio Caria

Una notifica di avvenuta pubblicazione direttamente al proprio indirizzo mail: è questo il nuovo metodo per poter consultare le delibere della Giunta regionale non ancora presenti online.

“Con questa iniziativa – ha dichiarato l’assessora regionale agli Affari generali, Valeria Satta – abbiamo voluto dare un segnale di trasparenza e di immediatezza al cittadino, che in questo modo riuscirà ad avere in tempo reale le informazioni che gli interessano sulle delibere pubblicate. Si avrà, quindi, un evidente risparmio di tempo ed una maggiore velocità di utilizzo e circolazione delle informazioni. Piccoli segnali per contribuire a mettere la politica sempre più al servizio del popolo/cittadino”.

Per poter ricevere la mail basta entrare nel sito istituzionale della Regione e, nella sezione “Delibere”, cliccare sull’icona vicino al nome della delibera che interessa, quando questa sarà disponibile online si riceverà una notifica direttamente nella casella di posta elettronica.