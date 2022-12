Ucraina, Meloni: “Andrò a Kiev prima della fine di febbraio”

"Sulla pace in Ucraina bisogna lavorare concretamente"

Di: Redazione Sardegna Live

"Sulla pace in Ucraina bisogna lavorare concretamente, bisogna avere segnali e oggi non ce ne sono da parte della Russia, ci sono delle difficoltà che poi riguardano anche la possibilità di garantire la stabilità del processo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno.

Alcuni giorni fa, Meloni e Zelensky hanno avuto una conversazione telefonica dai toni cordiali. Meloni ha rinnovato il pieno sostegno del governo italiano a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell’Ucraina. Il presidente del Consiglio ha ribadito il massimo impegno dell'Italia per ogni azione utile per arrivare ad una pace giusta per la Nazione ucraina. E ha invitato il presidente Zelensky a venire in visita a Roma.