Delibere della Giunta regionale. Cuccu: “Garantire la completa consultazione”

La Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle presenta un’interrogazione

Di: Antonio Caria

“La trasparenza e la pubblicità degli atti amministrativi sono principi cardine per consentire ai cittadini di conoscere e valutare l'operato della pubblica amministrazione; ma in Sardegna non è più così”.

A rimarcarlo è la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, che aggiunge: “Infatti, incomprensibilmente, “dal 04 novembre 2019, non si può più consultare agevolmente ed in tempo reale il testo integrale delle delibere della giunta regionale” perché il cittadino interessato è costretto ad inserire il proprio indirizzo email per ricevere una notifica quando la delibera verrà pubblicata nel sito della regione. Questo, consente alla RAS di individuare chi è interessato alla delibera e ne allunga i tempi di pubblicazione. Parrebbe, così, invertito il principio di pubblicità e di conoscenza degli atti che, invece, dovrebbe garantire al cittadino di monitorare l'attività della Giunta”.

A questo proposito Cuccu ha presentato un'interrogazione al Governatore Solinas “Affinché chiarisca se intenda o meno “garantire la completa e tempestiva consultazione degli atti. Il M5S continuerà a vigilare per assicurare la dovuta la trasparenza e la pubblicità degli atti amministrativi”.