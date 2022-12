I cinghiali potranno essere abbattuti (anche in città) e si potranno mangiare: l'emendamento nella manovra

Per i Verdi si tratta di una mossa “vergognosa”

Di: Redazione Sardegna Live

L’emendamento presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti è passato in commissione Bilancio, aprendo inevitabili polemiche. La notizia è stata riportata da “Leggo”.

Quando la legge sarà effettiva, saranno permessi gli abbattimenti di fauna selvatica anche in città e nelle aree protette, sia per la sicurezza stradale sia per riequilibrare il numero di animali in un determinato territorio.

I cinghiali abbattuti verranno così sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e, in caso negativo, saranno destinati al consumo alimentare.

La norma ha scatenato l’ira dell’opposizione, tanto che il leader dei Verdi Angelo Bonelli ha definito “vergognosa” la mossa del l governo, accusandolo di voler "fare un favore alla lobby venatoria e delle armi, è una vergogna".

“La norma consentirà l'abbattimento di specie protette dall'Ue, come lupi, orsi, volpi e altro in totale violazione della direttiva Habitat e dell'articolo 9 della costituzione», denuncia Bonelli.

"Oggi rincara la dose il Wwf si sta per scrivere una pagina nera per la biodiversità e per la sicurezza dei cittadini: città e aree protette non devono diventare riserve di caccia".

In commissione i deputati si sono urlati contro e la seduta è stata sospesa per evitare il caos.