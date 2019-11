Salvini: "Le scuole medie?un parcheggio. Vanno abolite"

La risposta della sottosegretaria del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina: "Non perde occasione per tacere"

Di: Redazione

"Lavoriamo per eliminare i 3 anni della scuola media nessun Paese europeo ha questi tre anni di parcheggio", è il pensiero di Matteo Salvini, esposto a un incontro in provincia di Monza-Brianza, parlando di riforma della scuola.

Ma non solo: secondo il leader del Carroccio anche i tre mesi di vacanze estive rappresentano un unicum italiano.

Il pensiero della Lega in tema di istruzione ha ovviamente scatenato diverse reazioni. Tra queste, quella della sottosegretaria del Movimento 5 stelle Lucia Azzolina: “Salvini ha sferrato un attacco alla scuola secondaria di primo grado, quelle che un tempo si chiamavano scuole medie. Una sparata di cui poteva fare a meno, soprattutto perché dietro non c’è alcuna sostanza. Si può definire la scuola un ‘parcheggio’? Io credo di no, per il leader della Lega evidentemente sì. Salvini non perde occasione per tacere. Sulla scuola non si può parlare per slogan”.