Agricoltura, 115 milioni per il Programma di sviluppo rurale

Giagoni (Lega): "Finalmente impegno e dialogo costruttivo con il mondo agricolo!"

"Gli incontri con i componenti del mondo agropastorale sono fondamentali per capire a pieno le istanze e le criticità del mondo agropastorale se le si vuole veramente affrontare con consapevolezza e impegno".

Lo afferma il commissario regionale della Lega in Sardegna e deputato Dario Giagoni.

"Nel corso del tempo ho chiesto più volte che si aprissero le porte a chi vive quotidianamente le difficoltà di un comparto complesso e fondamentale come quello agricolo. Sono orgoglioso di come il neo assessore all'agricoltura, Valeria Satta, stia iniziando a tracciare tale percorso che son certo porterà i suoi buoni frutti - prosegue Giagoni - Ottima anche la richiesta di stanziare in finanziaria 115 milioni di euro per il quinquennio al fine di rimpinguare il PSR".

"Il Programma di sviluppo rurale è il principale strumento di governo per lo sviluppo del sistema agroalimentare e delle aree rurali in Sardegna capace di favorire la competitività delle aziende locali e di stimolarne la crescita. Ci auguriamo ora che tale richiesta venga accolta nella sua totalità e che la manovra finanziaria della Regione Sardegna ormai prossima all'approvazione restituisca sprint e coraggio a tutto il mondo produttivo isolano dopo i rincari sostenuti e il periodo di grave crisi vissuto".

"Un impegno che porteremo avanti anche a livello nazionale e per il quale abbiamo già richiesto un incontro con il nostro sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo che si terrà a breve" conclude Dario Giagoni.