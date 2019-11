Bologna si fa in tre: idranti sui centri sociali, Salvini riempie il PalaDozza, in 6mila alla manifestazione anti-leghista

Serata di politica e polemiche nel capoluogo emiliano in vista delle regionali di gennaio

Di: Redazione Sardegna Live

Bologna si fa in tre nell'animarsi del dibattito politico in vista delle elezioni regionali di gennaio in Emilia Romagna. Nella serata di ieri, 14 novembre, la città ha visto il coesistere di situazioni differenti e significative.

Mentre i manifestanti dei centri sociali, che marciavano contro Salvini, venivano dispersi con gli idranti dalle forze dell’ordine, il leader del Carroccio riempiva il PalaDozza insieme alla candidata del centrodestra per il ruolo di governatore, Lucia Borgonzoni. Nel frattempo in piazza Maggiore 6mila persone prendevano parte alla manifestazione anti leghista.

Il segretario dem Nicola Zingaretti ha postato una foto della folla definendola "una piazza bellissima".

Tanti dei presenti al palazzetto dicono di aver sempre votato a sinistra, altri per il Movimento 5 Stelle e Salvini parla di "effetto Umbria". La sfida del 26 gennaio rappresenta per il senatore milanese un "preavviso di sfratto" al governo.