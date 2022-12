Decennale Fratelli d'Italia, Truzzu: "Con noi Cagliari in ulteriore crescita"

"Sempre più persone vogliono venire da noi. Ci sono opportunità imprenditoriali e di lavoro"

Di: Redazione Sardegna Live

"Sono molto felice di essere diventato sindaco a Cagliari, e soddisfatto del lavoro fin qui fatto. Tutti gli indicatori dicono che Cagliari è in ulteriore crescita: da noi si vive molto bene, lo capiscono i cittadini e i visitatori. Noto che sempre più persone, in particolare professionisti, si trasferiscono o pensano di venire qui. Ci sono opportunità imprenditoriali e di lavoro, il tessuto produttivo è molto vivace."

Sono le parole di Paolo Truzzu, primo cittadino del capoluogo, prima dell'intervento finale della premier Giorgia Meloni alla festa per il decennale di Fratelli d'Italia a Roma. "Certo - ha aggiunto Truzzu -, ci sono i problemi come in tutte le città del mondo e, in ogni caso, lavoriamo ogni giorno per trovare le migliori soluzioni possibili per risolverli".

"Ho avuto predecessori, nella mia parte politica, assolutamente importanti. Il confronto è uno stimolo continuo ma io sarò soddisfatto solo quando sarò riuscito a trasformare per davvero Cagliari soprattutto a livello infrastrutturale", ha proseguito Truzzu, indicando nel nuovo waterfront una delle grandi opere della nuova Cagliari, con la trasformazione del tratto di mare che va da Giorgino fino a Sant'Elia insieme alla rigenerazione di vie storiche come Trieste, Merello, Buoncammino e Dante.

"Siamo stati i primi a crederci e ad avere percentuali oltre il 10% - afferma riguardo l'imposizione del partito a Cagliari -. Alla base conta molto la credibilità personale, una semina negli anni rispettata e conosciuta da tutti. Oggi chi viene da noi ha un quadro di regole ma sa che ha la libertà di fare e proporre. L'idea era quella di non rifare Alleanza nazionale ma un soggetto sì di destra, ma aperto ad altre esperienze culturali politiche, associative e umane".