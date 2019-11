Ospedale Delogu di Ghilarza. Nieddu: “Riaprire il punto di primo soccorso entro l'inizio della prossima settimana”

L’Assessore regionale alla Sanità: “I territorio non devono perdere i servizi”

Di: Antonio Caria

Nella giornata di ieri, l'Assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu ha incontrato oggi a Paulilatino la delegazione dei sindaci dei nove Comuni del Guilcer.

Il tema caldo è stato quello dell'emergenza dell'ospedale Delogu di Ghilarza, dopo che nei giorni era stata decisa la chiusura del punto di primo soccorso a causa dell’assenza di personale. Presente anche il Presidente della sesta Commissione e sindaco di Paulilatino, Domenico Gallus.

“Ho voluto portare un messaggio di vicinanza al territorio – ha dichiarato Nieddu – ascoltando le preoccupazioni dei sindaci e ho assicurato loro che siamo a lavoro per trovare soluzioni durature per garantire continuità ai servizi erogati dal presidio e non dover più rivivere gli attuali disagi. Nella situazione che il territorio sta vivendo, ringrazio l'on. Gallus per la sensibilità e l'impegno profuso in prima persona”.

“Ci siamo posti l'obiettivo di riaprire il punto di primo soccorso entro l'inizio della prossima settimana – ha aggiunto -. In questo momento, per tamponare l'emergenza contiamo anche nella solidarietà e la collaborazione da parte degli altri presidi del territorio. L'Aou Sassari ha già messo a disposizione le proprie graduatorie e valutiamo ogni possibilità”. In corso anche la trattativa che consentirebbe ai medici di continuità assistenziale di essere impiegati per i codici bianchi e verdi.

“Stiamo mettendo in campo – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas – ogni soluzione possibile per scongiurare la chiusura. Questo nelle more del concorso che contiamo possa risolvere in via definitiva la carenza di organico, che oggi è alla base dei problemi dell'ospedale. Siamo fermamente convinti dell'importante funzione che i presidi periferici svolgono per le comunità e non intendiamo permettere che i territori perdano servizi importanti per la salute dei cittadini”.