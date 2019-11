Campagna antinfluenzale 2019-2020, ecco l’accordo tra Regione e Medici di Base

Nieddu: “Farmaci già disponibili da alcuni giorni”

Di: Antonio Caria

È stato siglato, nell’assessorato regionale della Sanità, l’accordo tra la Regione e i medici di base per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019 - 2020.

“I farmaci – ha dichiarato l’assessore regionale Mario Nieddu – sono già disponibili da alcuni giorni e in tutta l’Isola sono già iniziate le vaccinazioni. La campagna è partita nei tempi giusti e siamo che i medici di famiglia possano dare un contributo fondamentale per la prevenzione”.

“La campagna antinfluenzale – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas – non si esaurisce nella sola somministrazione del farmaco nei confronti di chi già consapevolmente vuole vaccinarsi, i medici di base hanno la possibilità di parlare con tutti i pazienti e fare azione di divulgazione anche nei confronti di chi abitualmente non si sottopone al vaccino e si reca in ambulatorio per motivi diversi”.

Saranno circa 200mila le dosi a disposizione degli specialisti di medicina generale: “L’anno scorso – ha concluso Nieddu – la Regione aveva chiuso l’accordo con difficoltà e grande ritardo, a un mese dall’avvio della campagna antinfluenzale. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e abbiamo registrato l’apprezzamento anche da parte degli stessi sindacati che hanno ritenuto restaurato il clima di collaborazione con la Regione”.