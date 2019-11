Renzi: “Il voto anticipato è un suicidio di massa, il Pd ci pensi”

"Se come spero si andrà avanti, faremo insieme un grande patto per la crescita"

Di: Redazione

"Se il Pd vuole votare, lo dica. Per me è una follia, un suicidio di massa. Italia Viva pensa che si debba votare nel 2023, alla scadenza naturale, dopo aver eletto il nuovo Presidente della Repubblica", e senza aver introdotto nuove tasse. Così l'ex premier Matteo Renzi, che in un'intervista a Repubblica avverte: "Se vogliono votare, ognuno andrà per la propria strada. Se come spero si andrà avanti, facciamo insieme un grande patto per la crescita".

"Se qualcuno pensa di fare come in Umbria anticipando le elezioni, faccia pure: con questa scelta si perdono tutti i collegi uninominali e si causano sonore sconfitte in Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Non so che nome dare a questa ipotesi politica: in psicologia si chiama masochismo", afferma Renzi.

"Questo governo non è il mio, ma è comunque meglio dell'alternativa: il voto, la destra, il Quirinale ai sovranisti, l'Italia in bilico sull'euro. Chi volendo di più vagheggia nuove elezioni, forse si mette in pace la coscienza, ma mette a terra il Paese", prosegue il leader di Italia Viva, che sul premier Conte dice: "In Italia è il Parlamento che tiene in vita il governo, e quando cade un governo se ci sono i numeri si va avanti. Pensiamo a dare una mano a Conte, oggi. Del doman non v'è certezza".

Nel mondo "nessuno si domanda se ci sarà una nuova recessione ma solo quando. L'Italia concentri su questo le sue attenzioni, non sulle risse quotidiane", esorta Renzi. "Se, come penso, Trump e Xi chiuderanno l'accordo sul commercio tra Usa e Cina, avremo mesi di tranquillità in più. Non vanno sprecati. Serve un grande patto politico per la crescita, non le polemiche di queste ore".

Sull'ex Ilva, "lo scudo penale non è la causa del recesso ma l'alibi dietro al quale la proprietà indiana si nasconde, grazie anche all'appoggio inspiegabile di parte dell'establishment italiano", dichiara Renzi. "Non è questo il motivo che spinge Mittal ad andarsene, bensì la richiesta di cinquemila esuberi. Lo scudo penale è stato introdotto da Gentiloni e tolto dal governo Conte-Salvini, non da noi. Calenda - conclude replicando a una domanda sul fatto che l'ex ministro abbia parlato della responsabilità di Italia Viva sullo scudo - fa l'avvocato difensore di Mittal, noi facciamo gli avvocati difensori dei lavoratori".