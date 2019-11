Riformatori Sardi: Aldo Salaris nuovo capogruppo in Consiglio regionale

Il Coordinatore regionale prende il posto di Michele Cossa

Di: Antonio Caria

È Aldo Salaris il nuovo capogruppo dei Riformatori in Consiglio regionale. Il vicesindaco di Bonorva e coordinatore regionale prende il posto di Michele Cossa, appena nominato presidente della Commissione speciale per l’insularità.

“Ringrazio Michele Cossa per l’ottimo lavoro svolto sinora, i miei colleghi consiglieri ed il partito per aver identificato in me il nuovo capogruppo in consiglio regionale”, queste le parole di Salaris.