Lotta alla peste suina. Deidda (Fdi): “È il governo a dover dare risposte”

Il deputato sardo: “In Sardegna già fatto troppi sacrifici”

Di: Antonio Caria

“Ho presentato una interrogazione su quanto aveva annunciato l’ex Ministro della Salute Giulia Grillo, riguardo la rimozione del blocco export delle carni suine allevate in Sardegna”.

Ad annunciarlo è il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che aggiunge: “Dopo i tanti sacrifici sopportati dalle nostre comunità, con abbattimenti e prelievi di massa, tutti erano concordi sul fatto che, la Sardegna meritasse la rimozione dell'embargo. In mezza Europa dilaga la peste suina, ma soltanto da noi si continuano a penalizzare gli onesti per voler punire chi ancora non è in regola" chiarisce il deputato di Fdi rispondendo agli attacchi degli esponenti 5 stelle alla Regione Sardegna

“La questione ora – aggiunge Deidda – è nelle mani dei commissari europei, già in visita nell’ isola negli scorsi mesi, quindi -come garantito dall’ex Ministro 5 stelle Giulia Grillo- la Sardegna deve essere rappresentata in Europa dal Governo nazionale e ottenere la rimozione del blocco”

Inoltre, il deputato ha anche rimarcato come “Le istanze della Sardegna, con una analoga interrogazione, saranno portate avanti dal gruppo Italiano di Fratelli d’Italia dell'Europarlamento che aderisce all'Ecr, Conservatori”.