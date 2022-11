Giunta-bis. Doria sostituisce Nieddu alla Sanità, Solinas: "Tempi lunghi? Ne è valsa la pena"

Ecco i nuovi volti della Giunta Solinas-bis. Il governatore commenta: "Al termine della legislatura faremo una riflessione e vedremo se ci saranno le condizioni per continuare questa esperienza sia a livello politico che personale"

Di: Redazione Sardegna Live

E' stato raggiunto ieri, in tarda serata, l'accordo definitivo per la formazione della Giunta Solinas. Tanti e importanti i cambiamenti all'interno dell'esecutivo, alcuni sorprendenti. Sono sei in totale i volti nuovi: oltre alle due donne, Ada Lai (FI) al Lavoro e Andreina Farris (tecnica) agli Affari generali, dentro come consiglieri anche Pierluigi Saiu (Lega) ai Lavori pubblici, Antonio Moro (Psd'Az) ai Trasporti, Marco Porcu (FdI) all'Ambiente e Carlo Doria (Psd'Az) che sostituisce Mario Nieddu alla Sanità.

Proprio quest'ultimo rappresenta il cambio più rilevante, col direttore della clinica ortopedica dell'Aou di Sassari che raccoglie l'eredità di Nieddu a tre anni e mezzo dall'inizio del mandato. Adesso, con la Giunta Solinas-bis ormai completa, il governatore conta di tracciare un percorso che vada "fino alla conclusione della legislatura". "Serve imprimere un ritmo accelerato perché i problemi non attendono - ha sottolineato Solinas -. In questa Giunta ci sono le risorse e le capacità".

"Siamo qui per la Omnibus - ha aggiunto il presidente - che mette a disposizione 210 milioni di risorse che come mai la Sardegna ha messo in campo per sostenere tutti i settori". Sui tempi dilatati nella costruzione del nuovo esecutivo, Solinas ha motivato spiegando come siano serviti a raggiungere "un equilibrio di competenza, pofessionalità e rappresentanza". "Qualche giorno in più - ha aggiunto - è valso per costruire la nuova squadra. Ora si può imprimere una nuova velocità alle riforme in itinere".

Un esempio che fa Solinas è quello della governance sanitaria, "che in piena pandemia ha dovuto scontare le emergenze, ma siamo molto avanti". "Così come per la riforma degli enti locali - sottolinea -, con la reintroduzione delle province con cui si restituiscono competenze fondamentali. "Per ora - ha concluso - lavoriamo sui progetti e sulle cose da fare. Al termine della legislatura faremo una riflessione e vedremo se ci saranno le condizioni per continuare questa esperienza sia a livello politico che personale".

Poi sono arrivati gli auguri al nuovo esecutivo e ai nuovi consiglieri regionali da parte del presidente del Consiglio regionale Michele Pais. "Buon lavoro al Presidente Solinas, alla nuova Giunta e ai due nuovi consiglieri regionali Annalisa Manca e Gianni Tatti. Sono certo che la collaborazione tra l’esecutivo e l’Assemblea porterà a quell’ulteriore accelerazione necessaria per dare risposte ai sardi in questo ultimo scorcio di legislatura", ha commentato salutando i nuovi arrivati che hanno sostituito Dario Giagoni e Francesco Mura, entrambi eletti al Parlamento, e i nuovi componenti della giunta Solinas.

“L’iter che ha portato alla nomina dei nuovi assessori – ha concluso Pais – è stato faticoso e ha richiesto il tempo necessario, ma sono sicuro che le scelte fatte dal Presidente della Regione rappresentino al meglio le esigenze del nostro popolo”.