Bonificata la maxi discarica sulla strada dell’ex inceneritore, Raffaele Onnis: “Incivili multati e quella zona finalmente ripulita”

Il consigliere comunale dei Riformatori, Raffaele Onnis stigmatizza il comportamento dei maleducati e annuncia novità anche su quell’arteria

Di: Alessandro Congia

“Prima e dopo, ringrazio l’Anas per la loro collaborazione e il Servizio di Sorveglianza Igiene del Suolo per la loro attività. Con non poche difficoltà è stata bonificata l’area nella ss.131 Dir Sestu, di competenza dell’Anas, sono stati fatti degli accertamenti sui rifiuti e sono stati individuati dei SIGNORI che adesso verranno sanzionati.

Le strade in ingresso e in uscita della città sono diventate delle vere e proprie discariche, ho aperto un dialogo con i vertici Anas, per avviare un protocollo d’intesa volto al controllo e al perseguimento dei responsabili che buttano la loro immondizia per strada. L’intenzione è quella di potenziare il circuito di videosorveglianza e controllo del territorio, tolleranza zero”.

Il consigliere comunale di Cagliari, Raffaele Onnis annuncia una imminente contromossa per stanare e sanzionare pesantemente chi continua imperterrito a sporcare e ad abbandonare ovunque i rifiuti: “Non possiamo minimamente farla passare liscia a chi deturpa l’ambiente – dice l’esponente dei Riformatori – per questo a breve ci saranno altre importanti novità”.