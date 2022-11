Salvini: "In Sardegna un ponte bloccato da trote e rane a causa dei 'signori del no'"

Il ministro delle Infrastrutture al Forum di Coldiretti: "Non si può continuare così"

Di: Redazione Sardegna LIve

"In Sardegna la ricostruzione di un ponte è stoppata per la presenza di trote e rane in uno stagno. Non è possibile continuare così". Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto al Forum di Coldiretti. Il leader della Lega, pare, si riferirebbe al ponte Diana (Oschiri), chiuso da giugno a causa di alcune criticità emerse col tempo.

Il vicepremier si scaglia contro quelli che definisce i "signori del no, a cui non si può continuare a dare spago. Se avessero vinto loro e non fosse stato realizzato il Mose oggi Venezia sarebbe sommersa dall'acqua alta".

"Per decisione del Tar - prosegue Salvini - un campo di carrubi e mandorli sta bloccando la realizzazione dell'Alta velocità a Bari".