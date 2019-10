Prezzo del latte. Cossa (Riformatori): “Vertenza che riguarda l’intera economia della Sardegna”

Il Consigliere regionale: “Agricoltori e pastori non devono sentirsi abbandonati”

Di: Antonio Caria

Ieri la visita della ministra Bellanova in Sardegna. Un tema caldo, quello del prezzo del latte, che ormai interessa il comparto sardo da molto mesi e che, si spera, possa trovare una celere soluzione.

Una vertenza che ha interessato i tavoli istituzionali, sia nazionali che regionali, e che ha visto protagonisti i pastori contrapposti agli industriali. in campo è scesa anche la politica per tentare di mediare a una situazione che, nei mesi scorsi, ha generato sversamenti di latte nelle strade.

Sulla vicenda ha preso posizione anche Michele Cossa, consigliere regionale dei Riformatori Sardi: “La vertenza latte non riguarda solo la vita dei pastori ma l’intera economia della Sardegna. Ho sempre detto che un comparto importante e strategico come questo, che più di altri fatica ad innovarsi, va difeso è sostenuto. Gli agricoltori e i pastori non devono sentirsi abbandonati”.

Ora si attende la convocazione di un nuovo tavolo istituzionale. Un nuovo capitolo di una querelle che, si spera, abbia una via d’uscita definitiva.