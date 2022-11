Meme Awards, Luigi Di Maio premiato come personaggio più "memato" del 2022

L'ex ministro degli Esteri è il vincitore del primo Festival dei meme italiano

Di: Redazione Sardegna Live

E' Luigi Di Maio, l' ex ministro degli Esteri, il vincitore del primo Festival dei meme italiano come personaggio più 'memato' del 2022. Al 'Memissima' Festival, celebrato ieri sera a Torino, 10 i premi assegnati nelle varie categorie in gara tra cui politica, attualità, arte e altro. Attribuito poi il premio per il meme più virale dell'anno, consegnato alla pagina 'Aqtr' (Aggiornamenti Quotidiani Terza Repubblica).

I vincitori sono stati scelti dalla combinazione tra il voto della giuria e quello dei follower della pagina dell'evento Memissima/Meme Awards attraverso la pagina Instagram della kermesse.

L'evento è ideato e diretto da Max Magaldi musicista e artista che, dal 2018, sperimenta azioni performative digitali che intrecciano musica, arte contemporanea e hackeraggio sui social network.