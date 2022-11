Primarie Pd il 19 febbraio. Candidature entro fino gennaio

Potrà candidarsi alla guida del Pd chi si iscrive al nuovo partito entro l'inizio del voto nei circoli

Di: Redazione Sardegna Live

Primarie il 19 febbraio, candidature entro il 27 gennaio: potrà candidarsi alla guida del Pd chi si iscrive al nuovo partito entro l'inizio del voto nei circoli, al termine della fase costituente.

In base a quanto si apprende, è la bozza della proposta che verrà portata in assemblea del Pd sui tempi del congresso. La data delle primarie potrà variare nel caso in cui vadano a impattare su quella delle regionali.

In ogni caso, i tempi sono più stretti rispetto alle precedenti previsioni del 12 marzo, anche grazie a una compressione a tre settimane del voto nei circoli, che stabilirà chi sono i due candidati che si sfideranno alle primarie.