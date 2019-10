Incendio Arborea. Cera (Forza Italia): “Un giorno pesante per il nostro territorio”

Manuela Pintus: “Tenersi lontani dai luoghi interessati dall’incendio”

Di: Antonio Caria

“Un giorno pesante per il nostro territorio. Dopo la notte d'incendi ho fatto una visita ad Arborea e sono stato presente al sopralluogo per la conta dei danni”. Queste le parole postate sulla sua pagina Facebook dal Consigliere regionale di Forza Italia e sindaco e Sindaco di San Nicolo d’Arcidano, Emanuele Cera”, che ieri ha preso Ho partecipato alla conferenza stampa all’Horse Country dopo il disastroso incendio che ha colpito il territorio comunale di Arborea.

“Un danno ambientale inestimabile, circa 80 ettari di pineta andati in fumo – ha aggiunto Cera -. Un plauso alla macchina operativa dei soccorsi, grande lavoro di squadra eccellentemente coordinato dalla sindaca, Manuela Pintus, che ha ricevuto anche gli elogi del prefetto di Oristano, e dall’Amministrazione comunale di Arborea.”

“Solo grazie al grande lavoro – queste ancora le sue parole – di vigili del fuoco, corpo forestale regionale, Forestas, protezione civile si è scongiurato il peggio. Grazie ai Carabinieri, Polizia per l’ordine e controllo della viabilità e l’assistenza agli sfollati”.

“Sempre eccellente l’apporto dei volontari di Arborea che – sottolinea – con i trattori e le botti hanno dato una grande mano d’aiuto, impeccabile e degna di lode l’opera dei volontari della pro loco, della croce rossa di Marrubiu, della Livas di Terralba che in ogni occasione non fanno mancare il loro apporto e sostegno operativo e morale. Qualora fosse accertata la dolosità dell’evento, auspico per i responsabili, un provvedimento esemplare per lo scempio che hanno fatto”.

Intanto la Sindaca di Arborea, Manuela Pintus che chiesto di stare lontani dalle zone interessate dall’incendio: “Nelle aree percorse dal fuoco è elevato il rischio di caduta di grossi rami e di piante. Abbiamo terminato da poco un primo sopralluogo per la verifica delle condizioni delle zone maggiormente colpite”.