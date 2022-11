Autonomia. Salvini: "Penso che sia la volta buona"

"Il ministro per l'autonomia sta facendo più lui in quindici giorni che qualcuno in qualche anno"

Di: Redazione Sardegna Live

"Penso" che per il tema dell'autonomia "sia la volta buona, ci sarà una riunione anche la settimana prossima". Lo ha detto il leader della Lega e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini a margine della sua visita a Eicma, il salone del ciclo e motociclo, che si tiene alla fiera di Milano Rho.

"C'è un ministro per l'autonomia che sta lavorando h24 con tutti i governatori e sta facendo più lui in quindici giorni che qualcuno in qualche anno", ha concluso il vicepremier.