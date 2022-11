Migranti. Salvini: "Da tensione con la Francia se ne esce con il buonsenso"

"Orgoglioso di Giorgia. Se pensano di farci litigare hanno sbagliato"

Di: Redazione Sardegna Live

"Sono orgoglioso di quello che sta facendo il governo da tutti i punti di vista. Sono in totale sintonia con quello che il premier Meloni e il ministro Piantedosi stanno portando avanti". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini in visita a Eicma alla fiera d Milano Rho, commentando le politiche del governo sui migranti.

"Conto che l'Europa faccia la sua parte", ha aggiunto. A chi gli ha chiesto come si esce dalla tensione con la Francia, Salvini ha risposto: "Con il buonsenso. Se pensano di farci litigare hanno sbagliato a capire. Mi dispiace che l'opposizione tifi contro l'Italia", ha concluso.