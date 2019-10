Il centrodestra in piazza per la manifestazione "Orgoglio italiano". Solinas: "La maggioranza è qui"

Duecentomila persone con Salvini in piazza San Giovanni

Di: Redazione Sardegna Live

Sta andando in scena in queste ore la manifestazione "Orgoglio italiano" promossa dal centrodestra in piazza San Giovanni a Roma. Davanti a un palco di 60 metri 200mila persone hanno risposto all'invito dei leader di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Oltre 500 pullman e otto treni speciali hanno condotto verso la Capitale i sostenitori di Salvini, Meloni e Berlusconi.

Tanti i sardi, fra cui ovviamente gli esponenti della maggioranza al governo della Regione. Il presidente Solinas ha dichiarato: "Sono i governi che rispondono al popolo che devono governare. Stiamo vivendo un tempo nel quale vogliono convincerci che votare sia quanto di più sbagliato perché il popolo non sa decidere. Sanno decidere solo le elite, i poteri finanziari devono condurre il Paese sempre con le solite ricette".

"Nuove tasse, abbassare il limite del contante. Ma dove siamo? È uno Stato di polizia fiscale che si sta disegnando, uno Stato dove la libertà non esiste". E ancora: "La maggioranza del Paese è qui e non nel governo che in questo momento pretende di affermare misure che ancora una volta tolgono spazio e respiro a ogni famiglia e a ogni artigiano, già soffocato dalla burocrazia e dalle tasse. Noi siamo qui per testimoniare che un'alternativa c'è, il buon governo delle regioni di centrodestra ha bisogno di affermarsi anche al governo del Paese. Prima o poi lo faremo, alle elezioni andremo e il centrodestra unito porterà il popolo al governo".