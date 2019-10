Ritardi nella chiusura del tavolo sul prezzo del latte. Lai e Cocco (LeU): “L’Assessora Murgia riferisca in aula"

I due Consiglieri regionali presentano una mozione

Di: Antonio Caria

“Relazionare in aula sullo stato dei lavori del tavolo e delle azioni poste in essere per sostenere il prezzo del latte per l’anno 2019”. A chiederlo, in una mozione presentata oggi, sono i due Consiglieri regionali di Liberi e Uguali Sardigna, Eugenio Lai e Daniele Cocco, all’Assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia.

I due Consiglieri chiedono anche di “Sapere quali azioni programmatorie di lungo periodo si intendono intraprendere al fine di arginare le oscillazioni del prezzo del latte e garantire allo stesso tempo dignità al lavoro dei pastori sardi, di rimodulare il Psr per individuare azioni e risorse che attraverso una serie di indennità compensative incidano positivamente nel mercato del pecorino romano e di dare immediata operatività all’organismo pagatore sardo”.

“La mozione che sarà discussa martedì in Consiglio regionale arriva dopo la constatazione dell’immobilismo, della mancanza di programmazione e risposte da parte della Giunta regionale e dell’Assessora competente su un tema dirimente per l’economia sarda – queste le parole di Lai – dagli spot elettorali del latte ad un euro in 48 ore si passi ai fatti”.