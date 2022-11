Stretta sui rave, cosa prevede la norma Piantedosi. Le opposizioni: “Il Governo ritiri art. 434bis”

Il ministro dell'Interno: "Credo sia interesse di tutti contrastare i rave illegali"

Di: Redazione Sardegna Live

Partiamo dalla norma che sta facendo molto discutere. Il Governo Meloni introduce una nuova fattispecie di reato, inserendo nel codice penale l’articolo 434-bis, "Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica".

L’ invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che "l'intervento normativo mira a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (c.d. rave party)".

"I casi che si sono finora presentati - si legge nella relazione illustrativa della nuova norma - hanno riguardato meeting, organizzati mediante un "passa parola" clandestino, realizzato attraverso il web e soprattutto attraverso i social network, che si sono tenuti in aree di proprietà pubblica o privata invase illecitamente dai partecipanti".

"I requisiti di necessità e urgenza - ha detto Piantedosi in conferenza stampa - nascono dal fatto che l'assenza di una normativa efficace nel nostro Paese ci rendeva particolarmente vulnerabili, come testimonia la cronaca degli ultimi anni".

Giuseppe Conte - "Una norma da Stato di Polizia. Nel decreto-legge adottato dal Governo compare una nuova fattispecie di reato. Premetto che io stesso, nel mio post di ieri avevo aperto ad 'azioni mirate a maggiore prevenzione e contrasto dell’illegalità' per contrastare raduni che creano, oggettivamente, problemi di ordine pubblico e sicurezza, anche a garanzia dell’incolumità degli stessi partecipanti. Ma il modo con cui si è intervenuti è raccapricciante. Viene punito, sino a 6 anni, chi promuove, ma anche chi partecipa a un raduno che comporti invasione di edifici o terreni e coinvolga un numero superiore a 50 persone e dal quale può derivare un pericolo per l’incolumità pubblica o la salute pubblica". Lo ha scritto su Facebook il leader M5S Giuseppe Conte.

Enrico Letta - "Il Governo ritiri il primo comma dell'#art434bis di riforma del Codice Penale. È un gravissimo errore. I #rave non c'entrano nulla con una norma simile. È la #libertà dei cittadini che così viene messa in discussione", ha scritto sempre su Facebook il segretario del Pd Enrico Letta, chiudendo il suo post con l'hasthag #NoArt434bis.