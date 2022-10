E' guerra fra Salvini e Bossi. Lettera di diffida della Lega contro il "Comitato Nord"

Diffida per la corrente fondata dal Senatur

Di: Redazione Sardegna Live

Una lettera indirizzata al segretario della lega lombarda Fabrizio Cecchetti per diffidare il Comitato nord di Umberto Bossi, corrente lanciata poche settimane fa dal fondatore della Lega, dal continuare l’attività.

È una sorta di resa dei conti fra il segretario della Lega Matteo Salvini e il Senatur.

Nella missiva si invita “a cessare la promozione dell’associazione Comitato nord nei confronti degli iscritti della lega per Salvini premier e l’utilizzazione dei simboli e della denominazione del partito”. Si chiama in causa anche il garante della privacy per la violazione della raccolta dei dati personali da parte di questo comitato.

Nella lettera ufficiale si segnala la totale estraneità "della Lega per Salvini premier da questa iniziativa promossa da un soggetto giuridico distinto dal partito e in nessun modo collegato".

Solo pochi giorni fa Salvini e Bossi (81 anni) si erano abbracciati alla Camera. Oggi è partita la guerra.