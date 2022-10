Meloni: "Non va bene 'signor presidente'? Chiamatemi Giorgia"

"Io nel frattempo mi sto occupando di bollette, tasse, lavoro"

Di: Redazione Sardegna Live

"Leggo che il principale tema di discussione di oggi sarebbe su circolari burocratiche interne, più o meno sbagliate, attorno al grande tema di come definire la prima donna Presidente del Consiglio. Fate pure". Così il nuovo premier Giorgia Meloni dopo che nel pomeriggio si è accesa la polemica per la circolare diffusa da Palazzo Chigi con la quale si informano i ministeri che il nuovo premier ha scelto di essere appellato "signor presidente" nelle comunicazioni ufficiali.

"Io mi sto occupando di bollette, tasse, lavoro, certezza della pena, manovra di bilancio - spiega Meloni su Facebook -. Per come la vedo io, potete chiamarmi come credete, anche Giorgia".