Meloni va chiamata "il signor presidente del Consiglio": la comunicazione di Palazzo Chigi

La premier conferma la scelta del maschile in una circolare inviata a tutti i ministeri

Di: Redazione Sardegna Live

Chiamare Giorgia Meloni "il signor presidente del Consiglio dei ministri". E' la comunicazione ufficiale arrivata a tutti i ministeri da Palazzo Chigi. In calce la firma di Carlo Deodato, nuovo segretario generale della presidenza del Consiglio.

Il nuovo premier, dunque, vuole essere chiamata al maschile: "il signor presidente". La circolare è stata inviata "a tutti i ministeri".

"Per opportuna informazione si comunica che l'appellativo da utilizzare per il presidente del Consiglio dei Ministri è: 'Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni'".

Già nelle note inviate dal suo staff di comunicazione ai giornalisti la leader di Fratelli d'Italia viene chiamata "il presidente del Consiglio".