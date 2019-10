Deidda (Fdi): “Renato Soru? Noi siamo altro e abbiamo altre idee”

Il deputato sardo: “Notizia fatta circolare per dividere l'unità della coalizione”

Di: Antonio Caria

“Siamo sicuri che nessuno ha preso una decisione di così forte impatto politico senza consultarci e sono sicuro che il Presidente Solinas e gli alleati siano stupiti quanto noi per questa notizia fatta circolare per dividere l'unità della coalizione”.

Sono queste le parole pronunciate dal Deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che aggiunge: “Nel passato, quando abbiamo contestato Renato Soru, lo abbiamo fatto con determinazione, ironia, ma sempre correttamente. Non abbiamo mai usato i suoi guai giudiziari per denigrarlo o offenderlo. Ci siamo sempre basati sulle idee, i progetti che annunciava o cercava di portarlo avanti. Che fosse del Pd o altro era un ulteriore elemento che però evidenzia che siamo stati e lo siamo tutt'oggi, avversari e distanti. Non ci dimentichiamo di quanto fatto da Soru Governatore”.

“Da imprenditore o politico – conclude Deidda –, un uomo ha le sue idee e i suoi valori. Siamo profondamente distanti. Che dire di quando ha votato l'importazione di tonnellate di olive e olio tunisino, a discapito del sardo e degli italiani? Nei confronti delle politiche europee? Non penso che abbia cambiato idea ne sia cambiato lui. Con massimo rispetto, noi siamo altro e abbiamo altre idee”.