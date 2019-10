Anche la Lega boccia Soru. Saiu perentorio: "No, grazie"

In mattinata Mura (Fdi) aveva espresso perplessità sulla scelta dell'assessore Pili di coinvolgere l'ex segretario regionale del Pd per il tavolo sull'Industria

Di: Redazione Sardegna Live

Si accende la polemica in seno alla maggioranza in Consiglio regionale dopo la scelta dell'assessore all'Industria, Anita Pili, di indicare il nome di Renato Soru come figura tecnica di "Agenda Industria", il tavolo costituito dall'esecutivo di centrodestra per rilanciare il settore nell'Isola.

Promuovere e sostenere gli investimenti in un ambito strategico per il tessuto economico sardo, questo l'obiettivo dello strumento che si articolerà in un tavolo politico e uno tecnico. L'assessorato dell'Industria, i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, Confindustria e Confapi faranno parte del primo indicando ognuno un membro di riferimento che costituirà il secondo.

Confindustria sarà così rappresentata da Marco Santoru, Enrico Gaia è stato incaricato da Confapi mentre resta da capire se i sindacati potranno esprimere uno o tre nomi. L'assessore Pili, invece, aveva indicato il nome dell'ex governatore Soru. Una scelta che non è stata apprezzata da molti. Il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Francesco Mura, stamattina ha dichiarato che "Renato Soru in Sardegna non potrà mai fare il tecnico, sarà sempre un politico qualsiasi ruolo abbia". "Pertanto - prosegue la riflessione del sindaco di Nughedu Santa Vittoria - se avesse deciso di sposare la causa del centrodestra sardo ne sarei felice. Lo dica", ma "Ambiguità non ne sono concesse. Non farebbe bene a questa maggioranza la presenza del Renato Soru come tutti lo conosciamo, il fondatore della sinistra sarda" (LA DICHIARAZIONE COMPLETA).

Più tardi è arrivato l'intervento del consigliere leghista Pierluigi Saiu: "Ho letto, stamattina, che Renato Soru potrebbe essere indicato al tavolo tecnico dell’Agenda Industria - esordisce il presidente della Commissione Autonomia e Riforme -. Spero non sia così. Siamo stati eletti per rompere con il passato, con la sinistra, le sue idee, i suoi uomini, i suoi fallimenti. Siamo diversi da loro".

"Ho grande fiducia nell’assessore Anita Pili - prosegue Saiu -, che sta facendo un lavoro straordinario per risollevare un settore che proprio le scelte della sinistra hanno messo in ginocchio".