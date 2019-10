La Giunta Solinas strizza l'occhio a Renato Soru: indicato dall'assessore Pili per il tavolo tecnico sull'Industria

Francesco Mura, capogruppo Fdi: "No alle ambiguità. Macché tecnico: Soru sarà sempre un politico"

Di: Redazione Sardegna Live

La Giunta Solinas ha indicato l'ex presidente della Regione ed ex segretario regionale del Pd Renato Soru come figura tecnica di "Agenda Industria". Il tavolo, costituito dall'esecutivo di centrodestra, ha il compito di riaffermare il ruolo strategico del settore nel panorama economico della Sardegna, promuovendo e incentivando gli investimenti in tal senso sul territorio.

"Agenda Industria" si articolerà in un tavolo politico e uno tecnico. L'assessorato dell'Industria, i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, Confindustria e Confapi faranno parte del primo. Ognuno di questo componenti indicherà un membro di riferimento che costituirà il secondo.

Il nome di Renato Soru è quello indicato dall'assessore all'Industria Anita Pili. Marco Santoru rappresenterà Confindustria, Enrico Gaia è stato incaricato da Confapi. Resta da capire se i sindacati potranno esprimere uno o tre nomi. Nell'ultimo caso ad avere la meglio potrebbe essere Simone Atzeni della Cgil.

Non tutti, nell'ambito della maggioranza in Consiglio regionale, hanno gradito la nomina dell'ex leader del centrosinistra sardo. Francesco Mura, capogruppo di Fratelli d'Italia, dichiara: "Avere il coraggio e la forza di cambiare idea non è mai facile, alcune volte è doveroso, necessario. Si deve avere un grande forza di volontà ed un po’ di pelo sullo stomaco. Tutte qualità che Renato Soru ha. Io ne sarei felice se Renato Soru in un percorso veloce e determinato avesse capito che la parte destra della politica italiana è quella giusta, se finalmente avesse capito che il suo estremismo religioso in tema di paesaggio e urbanistica siano eccessi da superare, se la guerra al lusso e alla ricchezza siano concetti da abbandonare in un angolo del proprio passato".

"Renato Soru - prosegue il sindaco di Nughedu Santa Vittoria -, in Sardegna non potrà mai fare il tecnico. Sarà sempre un politico, qualsiasi ruolo abbia. Pertanto se avesse deciso di sposare la causa del centrodestra sardo, ripeto, ne sarei felice. Lo dica. Non posso però portare il partito che guido in consiglio regionale in un limbo di ambiguità dove uno vale uno, qualsiasi casacca vesta e starmene in silenzio a guardare. Il simbolo che ho l’onore e l’onere di rappresentare non si presta ad interpretazioni di appartenenza. Ambiguità non ne sono concesse. Questo eravamo prima delle elezioni e questo siamo oggi. Non farebbe bene a questa maggioranza la presenza del Renato Soru come tutti lo conosciamo, il fondatore della sinistra sarda".