Pastori: slittano seduta della Commissione e legge ad hoc in Aula

Incontro fissato giovedì 27, Blasi in videoconferenza da Roma

Di: Redazione Sardegna Live

Si riunirà giovedì pomeriggio in Consiglio regionale la commissione Agricoltura, presieduta da Piero Maieli (Psd'Az), per una sessione interamente dedicata alla Pac (Politica agricola comunitaria) 2023-2027. La seduta del parlamentino era stata decisa dopo le proteste dei pastori, giovedì scorso sotto il palazzo di via Roma, come preparatoria per un provvedimento ad hoc da inserire nell'ordine del giorno già nella seduta dell'Assemblea di mercoledì 26.

Lo aveva annunciato il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, incontrando i rappresentanti dei pastori: "Si tratterà di una legge con procedura accelerata - aveva precisato - che dovrà resistere anche al vaglio delle istituzioni europee".

L'appuntamento con la commissione è invece slittato al giorno successivo alla seduta d'Aula. All'incontro prenderanno parte l'assessora Gabriella Murgia, il presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana, i direttori generali di Laore ed Argea, le associazioni di categoria e una delegazione del movimento autonomo pastori. Collegato in video-conferenza, interverrà anche Giuseppe Blasi, capo del dipartimento politiche europee ed internazionali e sviluppo rurale del nuovo ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare.

Resta, dunque, immutato l'ordine del giorno della seduta del Consiglio di mercoledì 26: come stabilito dai capigruppo, saranno prese in esame le due proposte di legge sui funghi epigei spontanei e sul patrimonio tartufigeno regionale e ancora il testo unificato sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, sulla promozione della lingua dei segni italiana e la mozione sulla riqualificazione della linea ferroviaria Nuoro-Macomer.