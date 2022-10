Draghi accoglie Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: "Benvenuta, come stai?"

La 'cerimonia della campanella' che formalizza il passaggio di consegne da un premier all'altro nasce 26 anni fa.

Di: Redazione Sardegna Live

Si è svolta questa mattina, domenica 23 ottobre, alle ore 10.30 a Palazzo Chigi, la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il Presidente uscente, Mario Draghi, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Alle 10:30 (video in basso), dopo aver passato in rassegna il picchetto d'onore e salutato la stampa, è salita per lo scalone d'onore raggiungendo presidente del Consiglio uscente. "Benvenuta, come stai?", ha chiesto Draghi. "Bene, questa sotto è una cosa un po' impattante emotivamente", la risposta riferita all'omaggio del picchetto.

Al termine della cerimonia, alle ore 12.30, inizia la prima riunione del Consiglio dei Ministri.

IL RITO DELLA CAMPANELLA - La "cerimonia della campanella" che formalizza il passaggio di consegne da un premier all'altro nasce 26 anni fa. Esattamente nel maggio del '96, quando Romando Prodi, leader dell'Ulivo, subentrò al tecnico Lamberto Dini. Da allora ha segnato il cambio della guardia a palazzo Chigi. Il rito si è ripetuto nella sala dei Galeoni, tra Draghi e Meloni assicurando alla prima donna premier le 'piene funzioni'.