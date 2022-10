Il Reddito di Cittadinanza potrebbe avere vita breve

Ecco come funzionerà il nuovo sussidio pensato da Giorgia Meloni. La premier ha più volte affermato che “uno Stato giusto fa assistenzialismo verso chi non può lavorare”

Di: Redazione Sardegna Live

Il Reddito di cittadinanza ideato dal Movimento 5 Stelle, quello che ormai conosciamo, potrebbe avere vita breve. "Dritto e Rovescio" spiega come potrebbe funzionare il sussidio ideato da Giorgia Meloni che già in precedenza e più volte ha dichiarato che "uno Stato giusto fa assistenzialismo verso chi non può lavorare" e ha parlato di "assegno di solidarietà come strumento di welfare". La notizia è stata riportata da TgCom 24.

Molto probabilmente, Il Reddito di cittadinanza, verrà presto sostituito da un nuovo strumento destinato però solo alle categorie impossibilitate a lavorare.

"Si tratta di un intervento fino a 650 euro a famiglia con isee inferiore a 15mila euro – spiega su TgCom 24 Gabriele Fava, avvocato giuslavoratista - le categorie interessate sono quelle famiglie dove c'è una persona al di sopra dei 60 anni, quelle con minorenni a carico o con disabile a carico".

Dunque chi non rientra in queste categorie, considerate fragili e può lavorare, rischia di perdere il Reddito di Cittadinanza.