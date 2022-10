Giorgia Meloni alle 16:30 al Quirinale

La leader di FdI: "Indicata come premier, idee sono chiare"

Di: Redazione Sardegna Live

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 16,30 di questo pomeriggio, al Palazzo del Quirinale, l’onorevole Giorgia Meloni, dopo averla incontrata questa mattina alle consultazioni.

Consultazioni lampo per il centrodestra. Undici minuti in tutto dura il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella, al termine prende la parola solo Giorgia Meloni: FdI, ovviamente, ma anche Lega, Forza Italia e i centristi di Noi Moderati l'hanno indicata come premier "all'unanimità", dice.

"Siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile", ha detto Meloni chiudendo il suo breve intervento al Quirinale al termine dell'incontro tra la delegazione di centrodestra e il presidente. ''La delegazione del centrodestra che ha incontrato il presidente Mattarella ha convenuto sulla necessità di dare un governo nel minore tempo possibile perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime a livello nazionale e internazionale'', ha quindi sottolineato la premier in pectore. "La coalizione si è presentata, non a caso, unita la Colle - ha aggiunto - proponendo al presidente della Repubblica l'indicazione del mio nome per formare il nuovo governo". IL VIDEO