Chiusura dell’Ufficio delle Entrate. M5S: “La politica cittadina batta un colpo”

Ferrara: “Alghero perde un altro ufficio territoriale di servizio alla collettività”

Di: Antonio Caria

“Alghero perde un altro ufficio territoriale di servizio alla collettività”.

Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, il Consigliere comunale del Movimento cinque Stelle, Roberto Ferrara, che aggiunge: “A fronte delle motivazioni di economicità e di carenza di risorse, quindi di problemi gestionali, leggere che “l’utenza algherese non subirà rilevanti disagi se si considerano la limitata distanza rispetto all’Ufficio Territoriale di Sassari (37 km) …” fa capire come chi dirige l’Ufficio delle Entrate non conosca minimamente le esigenze, né abbia la sensibilità per capire le possibilità del semplice cittadino che, per andare a Sassari nell’ufficio centrale, perde un’intera giornata lavorativa”.

“La politica cittadina dovrebbe battere un colpo – conclude –, ma al momento non si muove foglia”.