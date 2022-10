Tajani: "Forza Italia e Berlusconi totalmente atlantisti"

"Per noi è inaccettabile l'invasione russa dell'Ucraina"

Di: Redazione Sardegna Live

"Sono qui per confermare ancora una volta la posizione del mio partito, la mia posizione personale e la posizione del leader del mio partito totalmente a favore della Nato e delle relazioni transatlantiche". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al summit del Ppe prima del Consiglio Ue.

Tajani, che nelle scorse ore era stato dato per certo al ministero degli Esteri del prossimo Governo, volendo fare chiarezza dopo gli audio controversi di Berlusconi in merito a Putin e alla crisi in Ucraina, afferma la propria posizione "in favore dell'Europa e contro l'inaccettabile invasione russa dell'Ucraina".