Berlusconi-Putin. Lupi: "Nessun rischio su Tajani agli Esteri"

"A me non piace commentare audio rubati"

Di: Redazione Sardegna Live

"Tajani ha un profilo alto, ha ricoperto cariche prestigiose, la sua storia è senza equivoci. A me non piace commentare audio rubati". Così Maurizio Lupi (Noi Moderati) ospite di Non Stop News in onda su Rtl 102.5, in merito al rischio che l'ipotesi Tajani al ministero degli Esteri perda quota in seguito alle controverse parole espresse da Berlusconi su Putin in un audio diffuso nei giorni scorsi.

"Se Tajani sarà indicato come ministro degli Esteri - ancora Lupi -, indipendentemente dalle manine che fanno girare audio, non c'è nessuno che può metterlo in discussione".