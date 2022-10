Meloni durissima dopo parole di Berlusconi: "Chi non è atlantista fuori dal governo"

Di: Redazione Sardegna Live

Il nuovo audio di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina e su Putin ha sollevato un’ondata di polemiche nel mondo politico. In tarda serata è arrivato il commento di Giorgia Meloni, che si prepara alle consultazioni previste da domani con il presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo.

Senza mai nominare il leader di Forza Italia, Giorgia Meloni ha lanciato un duro messaggio che sembra rivolto proprio a Berlusconi.

“Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare un Governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica“, si legge nella nota che la leader di Fratelli d’Italia ha affidato ai suoi canali social. “Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del Governo, a costo di non fare il Governo”.