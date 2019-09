Salvini attacca: "Proseguono a raffica gli sbarchi diurni". In Sardegna sono 75 i migranti sbarcati in due giorni

"Questo grazie a tutta la 'pubblicità' fatta dal governo dei porti riaperti"

Di: Redazione Sardegna Live

“Proseguono a raffica gli sbarchi diurni, senza freni, ‘grazie’ a tutta la ‘pubblicità’ fatta dal governo dei porti riaperti. Incapaci e pericolosi, siete la vergogna dell'Italia, gli elettori non lo dimenticheranno”. Così il leader della Lega Matteo Salvini attacca ancora il Governo in considerazione del fatto che a Lampedusa sono arrivate più di 200 persone in meno di 24 ore.

Anche in Sardegna si registrano numeri alti: nelle ultime 48 ore sono 75 i migranti sbarcati nelle coste della Sardegna.

L’ultimo nella notte e all'alba a Sant'Antioco e Teulada. E’ stata la Capitaneria di porto di Sant'Antioco a individuare 12 algerini di età adulta, tutti uomini.

Altre otto persone, sempre algerine, sono state rintracciate invece a Teulada.