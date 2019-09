“Non ci sono segretari comunali”. Deidda (Fdi): “Accelerare le procedure per il reclutamento”

Il deputato sardo presenta un’interrogazione al Ministro dell’Interno

Di: Antonio Caria

“Da tempo i comuni della Sardegna hanno lanciato l'allarme sull'assenza di una figura fondamentale come il segretario comunale (3 segretari su 11 comuni in Barbagia Mandrolisai) ed è doveroso fare i complimenti ai Sindaci e agli amministratori che si sono dovuti barcamenare con segretari comunali condivisi o con trasferte di Giunta”.

Sono queste le parole del Deputato Sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che ha depositato un’interrogazione rivolta al Ministro dell'interno per sollecitare la pubblicazione del diario delle prove concorsuali, “Rinviate – rimarca per la seconda volta il luglio corso mentre oggi stesso potrebbe arrivare il terzo rinvio”.

“Fratelli d'Italia ha già depositato con i deputati De Carlo e Rizzetto altre interrogazioni ed emendamenti, ad oggi senza risposta – prosegue Deidda -. Chiediamo al Ministro quali iniziative si intendano assumere per accelerare sensibilmente le procedure per il reclutamento delle suddette figure professionali e se intenda valutare la possibilità di aumentarne il numero in quanto secondo l'interrogante 291 borsisti per 224 segretari comunali per oltre 1.400 comuni italiani è decisamente un quantitativo esiguo rispetto al fabbisogno nazionale”.