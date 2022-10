Giorgia Meloni alla kermesse di Vox: "Non siamo mostri e la gente lo sa"

Meloni: "Nei prossimi giorni trasformeremo queste idee in politiche concrete di governo"

Di: Redazione Sardegna Live

"Non siamo mostri, la gente lo capisce. Viva Vox, viva Italia, viva Spagna, viva l'Europa dei patrioti". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel suo saluto a Viva 22, il raduno del partito spagnolo di destra Vox. "Nei prossimi giorni - afferma - trasformeremo queste idee in politiche concrete di governo come già stanno facendo i nostri amici di Repubblica Ceca e Polonia e come spero presto faranno i nostri amici svedesi e continueranno a fare i nostri amici lettoni".

"Speriamo che l'Europa sia capace di dimostrare la solidarietà che ci aspettiamo, ma ora ci siamo riscoperti deboli. Ora - precisa - il grande compito è avere un ruolo strategico. Per anni ci hanno detto che il commercio globale era la risposta ma non è andata così". La vincitrice delle elezioni 2022 auspica una "soluzione comune e duratura con l'introduzione di un tetto al prezzo del gas per fermare le speculazioni a spese dei cittadini".

"Quando noi conservatori denunciavamo gli errori di un'Europa che si occupava di questioni secondarie, che non corrispondevano ai grandi temi strategici, non lo facevamo per essere populisti o nemici dell'Europa, ma perché eravamo lucidi e la storia ci ha dato ragione", sottolinea la leader FdI. E sulla situazione in Ucraina: "E' grave, dopo l'aggressione russa e l'inaccettabile tentativo di Vladimir Putin di annettere nuove regioni alla Russia".