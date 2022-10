Sondaggi: Giorgia Meloni è la più amata dopo Draghi ma per gli italiani il suo governo non durerà

Conte rimonta sul Pd. Crolla Salvini

Di: Redazione Sardegna Live

La premier in pectore Giorgia Meloni è seconda nella scala di gradimento dei leader dopo Mario Draghi. Ma gli italiani sono convinti che il suo governo non durerà molto. E' quanto emerge dal report dell’Atlante Politico di Ilvo Diamanti con i numeri di Demos & Pi per Repubblica.

Il Movimento 5 Stelle rimonta sul Partito Democratico con un punto di distanza tra i due partiti. Nella rilevazione del campione di Diamanti Fratelli d’Italia è il primo partito con il 26,4%. La Lega invece crolla sotto l’8%. E il Pd sotto il 18%, mentre le altre forze politiche mantengono i risultati del 25 settembre o crescono di poco. Il Terzo Polo è al 7,8%. Mentre il M5s arriva al 16,8%.

La fiducia in Meloni è al 53%, in crescita di dodici punti rispetto a un mese fa. Quella di Draghi invece è in calo di quattro punti: dal 67% al 63%. Poi c’è Giuseppe Conte, stabile al 43%. Letta, che era al 34%, si ritrova al 25%.

Solo un terzo dei cittadini, secondo il sondaggio, ritiene che un eventuale e probabile governo di centrodestra guidato da Meloni duri fino al termine della legislatura. La maggioranza immagina una durata più limitata. Un anno o poco più.